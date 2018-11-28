Кто побеждает на выборах президента Грузии

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Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили побеждает по итогам второго тура выборов с 58% голосов, следует из данных экзитполов, передает РИА «Новости».

По данным опроса, проведенного по заказу телеканала «Имеди» компанией Gallup International, ее конкурент — оппозиционер Григол Вашадзе набрал 42% голосов.

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Сообщается, что председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили после обнародования данных о победе независимого кандидата Саломе Зурабишвили на выборах президента поблагодарил население за участие во втором туре.

В первом туре на должность президента Грузии претендовали 25 кандидатов, ни одному из которых не удалось набрать больше половины голосов. Во второй тур прошли два кандидата — Саломе Зурабишвили и Григор Вашадзе.

Ранее в Грузии открылись избирательные участки открылись для голосования во втором туре президентских выборов.