Кто побеждает на выборах президента Грузии
Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили побеждает по итогам второго тура выборов с 58% голосов, следует из данных экзитполов, передает РИА «Новости».
По данным опроса, проведенного по заказу телеканала «Имеди» компанией Gallup International, ее конкурент — оппозиционер Григол Вашадзе набрал 42% голосов.
Сообщается, что председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили после обнародования данных о победе независимого кандидата Саломе Зурабишвили на выборах президента поблагодарил население за участие во втором туре.
В первом туре на должность президента Грузии претендовали 25 кандидатов, ни одному из которых не удалось набрать больше половины голосов. Во второй тур прошли два кандидата — Саломе Зурабишвили и Григор Вашадзе.
Ранее в Грузии открылись избирательные участки открылись для голосования во втором туре президентских выборов.