В Кремле отреагировали на слова Трампа о возможной отмене встречи с Путиным

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий после слов президента США Дональда Трампа о возможной отмене встречи с Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, российская сторона обратила внимание на заявление американского лидера. При этом Москва исходит из того, что согласованная встреча состоится, подготовка к ней продолжается.

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«Какой-либо иной информации от американских визави мы не имеем», — сказал Песков.

Ранее Трамп пригрозил отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты.