Легенда «Спартака» Филимонов рассказал, кого он хочет видеть на посту тренера команды

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Александр Филимонов заявил, что он хотел бы видеть российского тренера на посту тренера красно-белых, передает Sport24.

«Хотелось бы, чтобы был русский тренер. Условно, Карпин или Черчесов. Наверное, кто-то из них предпочтительнее. Возможно, я хотел бы еще Аленичева в «Спартаке» увидеть», — сказал Филимонов.

28 апреля «Спартак» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2 обыграл московский «Локомотив». Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В активе команды, которая в середине апреля уволила Гильермо Абаскаля, стало 42 очка. «Локомотив» идет пятым, имея на балл меньше.

В следующем туре национального первенства «Спартак» на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Игра состоится 5 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее европейский тренер отказался возглавить «Спартак».