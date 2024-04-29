Актер Алексей Барабаш объяснил, почему перестал общаться с дочерью

Актер Алексей Барабаш признался в шоу «Звезды сошлись», что совсем не участвует в жизни дочери.

Барабаш объяснил, что дочь и без него живет в «прекрасной» семье с отчимом и матерью. Артист не видит смысла «дергать» ребенка и заявлять о своем отцовстве. Он считает, что подобное поведение может травмировать психику девочки.

«Я для нее — не папа. Меня это не ранит. Пускай лучше она будет формироваться и расти в полноценной семье», — пояснил актер.

По словам Барабаша, по вышеперечисленным причинам он не забирает дочь к себе на выходные.

«Я доживу до того времени, когда она сама захочет со мной познакомиться. У нас уже и так не будет полноценных отношений, как у отца и дочери. Мы можем стать в будущем друзьями. Возможно, она меня возненавидит. Я к любому исходу готов», — заключил артист.

Алексей Барабаш известен по ролям в таких кинопроектах, как «Бедный, бедный Павел», «Сестры», «Ледокол», «Краткий курс счастливой жизни», «Сталинград», «Мы из будущего-2» и «О чем говорят мужчины. Продолжение».

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