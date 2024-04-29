Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Актер Алексей Барабаш объяснил, почему перестал общаться с дочерью

Актер Алексей Барабаш заявил, что не лезет в жизнь своей дочери

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Алексей Барабаш признался в шоу «Звезды сошлись», что совсем не участвует в жизни дочери.

Барабаш объяснил, что дочь и без него живет в «прекрасной» семье с отчимом и матерью. Артист не видит смысла «дергать» ребенка и заявлять о своем отцовстве. Он считает, что подобное поведение может травмировать психику девочки.

«Я для нее — не папа. Меня это не ранит. Пускай лучше она будет формироваться и расти в полноценной семье», — пояснил актер.

По словам Барабаша, по вышеперечисленным причинам он не забирает дочь к себе на выходные.

«Я доживу до того времени, когда она сама захочет со мной познакомиться. У нас уже и так не будет полноценных отношений, как у отца и дочери. Мы можем стать в будущем друзьями. Возможно, она меня возненавидит. Я к любому исходу готов», — заключил артист.

Алексей Барабаш известен по ролям в таких кинопроектах, как «Бедный, бедный Павел», «Сестры», «Ледокол», «Краткий курс счастливой жизни», «Сталинград», «Мы из будущего-2» и «О чем говорят мужчины. Продолжение».

Ранее сын Федора Добронравова рассказал о состоянии отца после операции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами