Порошенко рассказал о попытке поговорить с Путиным о военных кораблях

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что запрашивал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в связи с ситуацией с задержанием кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

«Сразу же ночью я заказал разговор с президентом России Путиным, мы не получили ответа. И я был вынужден обратиться к канцлеру Меркель, чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и кораблей», — сказал Порошенко.

Ранее сообщалось, что сенатор США предупредил о новых санкциях против России из-за задержания кораблей Украины.