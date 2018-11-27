Порошенко рассказал о попытке поговорить с Путиным о военных кораблях
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что запрашивал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в связи с ситуацией с задержанием кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
«Сразу же ночью я заказал разговор с президентом России Путиным, мы не получили ответа. И я был вынужден обратиться к канцлеру Меркель, чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и кораблей», — сказал Порошенко.
Ранее сообщалось, что сенатор США предупредил о новых санкциях против России из-за задержания кораблей Украины.