Лавров призвал главу МИД ФРГ повлиять на Киев для пресечения новых провокаций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к министру иностранных дел ФРГ Хайко Маасому с просьбой повлиять на власти Украины, чтобы не допустить дальнейших провокаций с их стороны. Об этом говорится на сайте МИД России.
Как отмечается, между дипломатами состоялся телефонный разговор по поводу инцидента в Керченском проливе.
Лавров заявил, что «провокационные действия» украинских военных кораблей были спланированы властями Украины в нарушение норм международного права.
«Киев осознанно создал угрозы и риски для безопасного движения судов по акватории Черного моря, для жизни членов экипажей кораблей ВМС Украины», — подчеркивается в отчете МИД.
Ранее сообщалось, что погранслужба Украины не пустила в страну более 70 россиян в аэропортах Киева.