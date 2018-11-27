Лавров призвал главу МИД ФРГ повлиять на Киев для пресечения новых провокаций

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к министру иностранных дел ФРГ Хайко Маасому с просьбой повлиять на власти Украины, чтобы не допустить дальнейших провокаций с их стороны. Об этом говорится на сайте МИД России.

Как отмечается, между дипломатами состоялся телефонный разговор по поводу инцидента в Керченском проливе.

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Лавров заявил, что «провокационные действия» украинских военных кораблей были спланированы властями Украины в нарушение норм международного права.

«Киев осознанно создал угрозы и риски для безопасного движения судов по акватории Черного моря, для жизни членов экипажей кораблей ВМС Украины», — подчеркивается в отчете МИД.

Ранее сообщалось, что погранслужба Украины не пустила в страну более 70 россиян в аэропортах Киева.