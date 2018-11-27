В Кремле анонсировали скорую реакцию Путина на инцидент в Керченском проливе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вскоре выскажет свою позицию по инциденту с провокацией ВМС Украины в Керченском проливе, сообщает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, почему Путин до сих пор не высказал свою позицию, Песков отметил, что президент это сделает, «когда посчитает нужным».

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По его словам, для президента это очень серьезный вопрос.

Песков также заявил, что «когда время придет, президент даст все необходимые разъяснения». В том числе,по словам Пескова, в Аргентине в ходе саммита G20 у Путина будет общение со СМИ, поэтому в ближайшие дни он может обозначить свою позицию.