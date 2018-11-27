Российское посольство призвало США «обуздать подопечных» после инцидента в Черном море

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Посольство России в США выразило солидарность со своими коллегами в Киеве и консульствах на Украине, которые сталкиваются с проявлениями агрессии. Об этом говорится в сообщении дипломатического представительства в фейсбуке.

«Призываем США обуздать, наконец, своих подопечных. Разгулу на Украине радикал-националистов и неонацистов надо положить конец», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в МИД России не исключили новых провокаций Киева после инцидента в Керченском проливе.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.