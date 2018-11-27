Захарова отреагировала на слова Климкина об отношениях Украины и России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о российско-украинских дипломатических отношениях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Климкин рассказал, что дипломатические связи Украины и России себя исчерпали, однако Киев пока не готов их разорвать.

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Захарова выразила возмущение тем, что режим украинских властей, который «сотворил такое количество провокаций», задается вопросом о дипломатических отношениях.

«Еще раз говорю, мы на этот вопрос отвечаем так, как отвечаем, — мы за решение любых вопросов, даже таких, какие были вчера (инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе — «Газета.Ru»), исключительно с точки зрения ответственного подхода», — подчеркнула спикер.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.