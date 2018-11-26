В МИД Украины рассказали о будущем дипломатических отношений с Россией
Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин прокомментировал будущее дипломатических отношений с Россией после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, дипломатические отношения Украины с Россией себя исчерпали, однако пока Киев не готов их разорвать.
«Что касается отношений с Россией: нам по определению эти отношения не нужны, и у нас нет по факту таких отношений. Но мы должны найти форму, каким образом и кто будет помогать и беспокоиться о 2,5 миллионах украинцев, которые еще находятся в России, и делать всю работу, которую делают наши консулы», — заявил Климкин.
Ранее сообщалось, что Россия отказалась выступать в Совбезе ООН в рамках украинской повестки.
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25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.