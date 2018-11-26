Три экс-президента Украины обратились к Раде по вопросу военного положения

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Три бывших президента Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к Верховной раде с призывом ввести в стране военное положение, но гарантировать при этом проведение на Украине выборов президента, передает УНН.

Обращение зачитал Кравчук во время выступления в украинском парламенте.

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Как отмечается, экс-лидеры Украины согласны с введением военного положения в том случае, если этому решению нет альтернативы. При этом они настояли на одновременном принятии постановления о назначении президентских выборов 31 марта 2019 года.

«Если депутаты решат, что альтернативы военному положению не существует, они должны внести изменения в закон Украины о правовом режиме военного положения, исключив из него пункт об отмене выборов и чрезмерном ограничении прав и свобод человека», — зачитал Кравчук.

Ранее сообщалось, что указ о военном положении позволяет отсрочить президентские выборы на Украине.

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