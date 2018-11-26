Меркель и Порошенко обсудили ситуацию в Керченском проливе
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко провели телефонный разговор по поводу ситуации в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеголко.
Как отмечается, Меркель выразила обеспокоенность данным инцидентом. Она заявила, что сделает все возможное для деэскалации конфликтной ситуации.
Подчеркивается, что лидеры двух стран обсудили действия по подготовке к заседанию Европейского Совета, которое пройдет в Брюсселе в декабре. Также они договорились продолжить консультации между Германией и Украиной по ситуации в Керченском проливе.
Ранее сообщалось, что Киев инициировал срочный телефонный разговор Порошенко с Меркель.
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