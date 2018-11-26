Председатель Евросовета осудил действия России в Азовском море
Председатель Европейского совета Дональд Туск осудил применение силы со стороны России в Азовском море. Об этом он написал в своем твиттере.
Туск заявил о необходимости освобождения украинских моряков и судов. Глава Евросовета также попросил Москву воздержаться от дальнейших провокаций.
«Я обсудил ситуацию [инцидента между Москвой и Киевом в Керченском проливе] с президентом [Украины Петром] Порошенко и позже встречусь с его представителем», — написал Туск в своем твиттере.
По его словам, Европа останется единой в поддержке Украины.
Как заявили в ФСБ России, 25 ноября три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России и направлялись к Керченскому проливу. Российские силы задержали корабли, а после закрыли Керченский пролив для всех судов. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. Президент Украины Петр Порошенко выдвинул России требования в связи с инцидентов в Черном море, потребовав освободить украинских моряков и корабли.
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