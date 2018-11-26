Трамп посоветовал Мексике отправить обратно прибывших в США мигрантов

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Президент США Дональд Трамп заявил в твиттере о возможности навсегда закрыть границу с Мексикой, если это будет необходимо.

Американский лидер также призвал конгресс США выделить финансирование для строительства стены.

«Мексика должна отправить развивающих флагом мигрантов, многие из которых хладнокровные преступники, обратно в их страны.Делайте это с помощью самолета, автобуса, делайте это каким хотите способом, но они не придут в США. Мы закроем границу навсегда, если потребуется. Конгресс, профинансируйте создание стены», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что пограничники применили слезоточивый газ против мигрантов на южной границе США.