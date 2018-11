Трамп посоветовал Мексике отправить обратно прибывших в США мигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил в твиттере о возможности навсегда закрыть границу с Мексикой, если это будет необходимо.

Американский лидер также призвал конгресс США выделить финансирование для строительства стены.

«Мексика должна отправить развивающих флагом мигрантов, многие из которых хладнокровные преступники, обратно в их страны.Делайте это с помощью самолета, автобуса, делайте это каким хотите способом, но они не придут в США. Мы закроем границу навсегда, если потребуется. Конгресс, профинансируйте создание стены», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что пограничники применили слезоточивый газ против мигрантов на южной границе США.

Mexico should move the flag waving Migrants, many of whom are stone cold criminals, back to their countries. Do it by plane, do it by bus, do it anyway you want, but they are NOT coming into the U.S.A. We will close the Border permanently if need be. Congress, fund the WALL!