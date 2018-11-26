Лавров обвинил Украину в нарушении международного права после инцидента в Черном море

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Глава российского МИДа Сергей Лавров считает ситуацию в Керченском проливе «однозначной провокацией», передает РИА «Новости».

По его словам, Украина нарушила нормы международного права.

«Были нарушены ключевые положения международного права, не только морского, но и общего международного права, включая устав ООН, включая и конвенцию морского права 1982 года и другие международно-правовые инструменты, которые многократно требуют от всех государств уважать суверенитет другого государства», — заявил Лавров.

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Как заявили в ФСБ России, 25 ноября три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России и направлялись к Керченскому проливу. Российские силы задержали корабли, а после закрыли Керченский пролив для всех судов. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. Президент Украины Петр Порошенко выдвинул России требования в связи с инцидентов в Черном море, потребовав освободить украинских моряков и корабли.

Ранее на произошедшее в Керченском проливе отреагировали в Кремле.

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