Лавров покинул мероприятие ЮНЕСКО из-за «напряженной ситуации» во внешней политике

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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров покинул Х Международный научный форум неправительственных партнеров ЮНЕСКО после небольшого выступления, передает ТАСС.

По словам министра, он не может принимать участие в работе форума из-за напряженной ситуации на некоторых внешнеполитических направлениях.

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«Не смогу больше участвовать в вашей работе, учитывая достаточно напряженную ситуацию на целом ряде внешнеполитических направлений, поэтому желаю вам всего доброго», — сказал Сергей Лавров.

При этом он отметил, что усилия участников форума способствуют взаимопониманию и доверию между народами.

Ранее украинский президент Петр Порошенко обратился к руководству России с требованием освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты.

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