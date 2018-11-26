WP: после инцидента в море конфронтация между Москвой и Киевом будет нарастать

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Напряжение между Россией и Украиной обострилось в выходные после того, как обе страны обвинили друг друга в провоцировании конфликта в Черном море, пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, во время инцидента Москва закрыла критически важный водный маршрут, а президент Украины Петр Порошенко в ответ анонсировал введение военного положения.

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В частности, 25 ноября Россия препятствовала входу трех украинских кораблей в Керченский пролив. По данным ВМС Украины, российские суда открыли огонь по украинскому флоту, ранив шесть моряков, прежде чем захватить два корабля. Россия в свою очередь заявила, что украинский флот незаконно вошел в ее воды. Украина это оспаривает.

Военное положение на Украине предоставляет властям и военным полномочия, необходимые для обеспечения национальной безопасности. Оно могло бы позволить Порошенко, у которого в последнее время низкие рейтинги, действовать более независимо, чем обычно. Газета отмечает, что во время инцидента с Россией настроение в Киеве было «воинственным». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в использовании «бандитских методов».

Обе страны созвали экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Российско-украинское противостояние предзнаменует дальнейшую конфронтацию между Москвой и Киевом, говорится в материале.

WP пишет, что Москва усилила контроль над Керченским проливом после того, как президент России Владимир Путин открыл Крымский мост. Напряженность в отношениях между Россией и Украиной в последние месяцы не только неуклонно растет, но и распространяется на новые области.Так, в прошлом месяце конфликт произошел в церковной сфере, после того как Украинская православная церковь официально вышла из-под контроля Москвы и получила автокефалию, говорится в материале.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию инцидента в Керченском проливе.