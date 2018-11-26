В Совфеде отреагировали на решение СНБО Украины ввести военное положение

<img src="//img.gazeta.ru/files3/139/12072139/RIAN_3152003.HR-pic905-895x505-48817.jpg">

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал решение СНБО Украины ввести военное положение в стране, передает RT.

По его словам, целью провокации является «введение военного положения с перспективой отмены президентских выборов весной 2019 года».

Реклама

«Ждать пришлось меньше суток. Уже ночью состоялся Совет национальной безопасности и обороны Украины, который принял, на мой взгляд, очень странное решение: рекомендовать Раде утвердить введение военного положения. Но какое-то показательное введение, поскольку без комплекса мер, которые обычно сопутствуют этому. Без всяких ограничений, мобилизаций и так далее. В целом классическая провокация в лучших традициях Саакашвили», — сказал Джабаров.

Джабаров также подчеркнул, что российские пограничники проявили высокий профессионализм и не поддались на провокации украинской стороны.

Ранее украинская армия была приведена в полную боевую готовность.