Около 70% японцев одобряют переговоры с Россией по мирному договору 1956 года

Около 67% японцев поддерживают договоренности лидеров России и Японии Японии об ускорении переговоров по мирному договору на базе Совместной советско-японской декларации 1956 года, приводит газета «Никкэй» результаты своего опроса.

Негативно оценивает эти договоренности лишь 21% респондентов.

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В целом поддержка правительства выросла на 3 процентных пункта по сравнению с октябрем и составила 51%. Отрицательно оценивают деятельность правительства 38%, это на 4 процентных пункта ниже, чем в октябре.

При этом действия правительства на международной арене — одна из причин его высокого рейтинга. Первой причиной поддержки правительства 40% назвали «стабильность», а 35% - деятельность на международной арене.