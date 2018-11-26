Украина потребовала от России вернуть моряков

МИД Украины потребовал от России вернуть моряков кораблей украинских ВМС, задержанных за нарушение российской госграницы, передает РИА «Новости».

В ведомстве призвали Москву безотлагательно оказать раненым медицинскую помощь, а также «компенсировать украинской стороне причиненные ей убытки».

Реклама

Кроме того, украинский МИД обратился к союзникам и партнерам для сдерживания России «через применение новых и усиление существующих санкций», а также предоставление Украине военной помощи.

Ранее российская сторона запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море.