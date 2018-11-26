Польша призвала Украину и Россию к сдержанности после инцидента в Азовском море

Варшава призывает Украину и Россию к сдержанности в связи с ситуацией в Азовском море, заявил журналистам замглавы МИД Польши Бартош Чихоцкий.

ФСБ России ранее заявило, что корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасное маневрировали, они были задержаны.

«В нынешней ситуации мы ожидаем восстановления Россией свободы судоходства, обе стороны призываем к сдержанности», — сказал Чихоцкий.