В Совфеде предположили, что Порошенко готовит украинцев к отмене выборов

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Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия якобы пытается вмешаться в украинские выборы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам политика, таким образом украинский президент готовит избирателей к отмене выборов.

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«Президент Украины, эксплуатируя тезис о российском вмешательстве, прежде всего, все-таки готовит украинских избирателей к возможной отмене выборов», — отметил Клинцевич.

Он добавил, что тезис о «вмешательстве» России стал для Порошенко «своеобразной мантрой».

«Понятно, что никаких доказательств при этом не приводится, их просто не существует в природе», — заявил сенатор.

Ранее Порошенко заявил, что Россия предпринимает многочисленные попытки повлиять на ход выборов на Украине.