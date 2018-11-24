В Совфеде предположили, что Порошенко готовит украинцев к отмене выборов
Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия якобы пытается вмешаться в украинские выборы. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам политика, таким образом украинский президент готовит избирателей к отмене выборов.
«Президент Украины, эксплуатируя тезис о российском вмешательстве, прежде всего, все-таки готовит украинских избирателей к возможной отмене выборов», — отметил Клинцевич.
Он добавил, что тезис о «вмешательстве» России стал для Порошенко «своеобразной мантрой».
«Понятно, что никаких доказательств при этом не приводится, их просто не существует в природе», — заявил сенатор.
Ранее Порошенко заявил, что Россия предпринимает многочисленные попытки повлиять на ход выборов на Украине.