Источник: Испания и ЕС согласовали сделку по Гибралтару

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Испания достигла договоренности с Евросоюзом по вопросу Гибралтара, передает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

Премьер-министр Испании Педро Санчес 23 ноября заявил, что Совет Евросоюза по Brexit в воскресенье, 25 ноября, может не состояться, если Мадрид и Лондон не заключат сделку по Гибралтару. Испания настаивает на том, чтобы гибралтарский вопрос был урегулирован в отдельном документе.

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«Переговоры между Испанией и Великобританией продолжались всю ночь. Только что в телефонном разговоре (глава Евросовета Дональд) Туск и (премьер-министр Испании Педро) Санчес достигли соглашения по Гибралтару», — сказал источник.

Гибралтар — британское владение на Пиренейском полуострове, на которое претендует Испания.

Ранее Туск сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Испании, благодаря чему заседание Совета ЕС 25 ноября «стало ближе».