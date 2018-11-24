Лавров упомянул Обаму, комментируя позицию генштаба Британии по России и ИГ

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова начальника Генерального штаба Великобритании Марка Карлтон-Смита о том, что Россия представляет для британской стороны большую угрозу, чем террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России), передает ТАСС.

«Я слышал об этом заявлении. Знаете, мы не можем никому запрещать проявлять свои интеллектуальные и политические способности. Мы не можем влиять на решения британского правительства относительно того, кому они доверяют руководство своими вооруженными силами. Но надеюсь, что они проверяют такие решения на адекватность», — сказал Лавров.

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Он также выразил надежду на то, что подобные решения проверяют на адекватность.

«Ранее подобное высказывание на Генеральной Ассамблее ООН допустил бывший президент США Барак Обама. Следующей угрозой он тогда назвал лихорадку эбола», — сказал Лавров.

Министр обратил внимание на то, что «с эболой худо-бедно справились» при активно помощи России, в то время как проблема ИГ остается нерешенной.

Ранее Лавров заявил, что США рассматривают ИГ как оправдание присутствия в Сирии.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.