Госдеп обвинил Россию в попытках «разрушить устремления Киева к Западу»
Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что Россия якобы пытается разрушить устремления Украины к Западу. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Россия не сможет ослабить стремление украинцев к лучшему будущему», — отметила Науэрт.
По ее словам, США подтверждают право украинского народа выбирать свой собственный путь.
Ранее бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о «массовом и паническом побеге» украинцев из страны.