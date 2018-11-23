Помпео заявил о недоступности США для каравана мигрантов

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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не допустят на свою территорию караван мигрантов, идущий из Уругвая. Об этом говорится в его заявлении.

В заявлении также отмечается, что идущим в караване может угрожать опасность со стороны тех, кто пытается их эксплуатировать. Кто и зачем может осуществить такие действия госсекретарь не уточнил.

Ранее президент США Дональд Трамп нашел виновных в проблемах на границе США.