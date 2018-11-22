Рада приняла в I чтении изменения в конституцию о курсе в ЕС и НАТО

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Парламент Украины принял в первом чтении законопроект, закрепляющий в конституции страны курс Киева в Евросоюз и НАТО, передает агентство «Укринформ».

По имеющимся данным, за законопроект высказались 311 депутатов Рады при минимально необходимых 226.

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Как отмечается, законопроект № 9037 был предложен президентом страны Петром Порошенко, он подразумевает внесение изменений в конституцию в части закрепления стратегического курса государства на получение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Ранее сообщалось, что Порошенко призвал Раду безотлагательно голосовать за евроинтеграцию.