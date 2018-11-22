Порошенко призвал Раду безотлагательно голосовать за Евроинтеграцию

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Президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере призвал Верховную раду безотлагательно рассмотреть законопроект, который должен закрепить в конституции курс страны в Евросоюз и НАТО, передает РИА «Новости».

Порошенко заявил, что конституционный суд дал «зеленый свет» на внесение изменений в конституцию Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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«Уверен, движение Украины в ЕС и НАТО необратимо. Прошу парламент рассмотреть этот вопрос безотлагательно», — написал Порошенко.

Украинский лидер неоднократно высказывался о евроинтеграции как о победе Киева над Россией. В частности, Порошенко называл это поводом «помахать ручкой Москве».