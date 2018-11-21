Опрос выявил желание британцев оставить Мэй на посту премьера

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Количество желающих, чтобы премьер-министр Британии Тереза Мэй осталась на своем посту, возросло после ее речи в защиту Brexit, пишет Daily Mail со ссылкой на данные опроса YouGo.

46% проголосовавших хотят, чтобы Мэй осталась премьером, по сравнению с 33% на прошлой неделе.

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Число голосующих за уход Мэй с должности уменьшилось с 47% до 34%. Опрос был проведен среди 1647 человек 19 и 20 ноября после того, как Мэй в прямом эфире дала интервью в защиту своего плана по выходу из ЕС.

Ранее СМИ сообщили, что британские военные разрабатывают план экстренных мер для реагирования на хаос, который может вызвать провал сделки Великобритании и ЕС.