FT: Молдавия ищет нейтралитета с Россией и ЕС

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Молдавия пытается найти нейтральную позицию на мировой арене, разрываясь между Россией и Западом, пишет Financial Times.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил изданию, что страна нуждается в «сбалансированной внешней политике», несмотря на соглашение об ассоциации с Европейским союзом (ЕС).

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По его словам, в стране с населением 3,4 млн человек, которая находится между Румынией и Украиной, общество расколото, и половина хочет более тесных отношений с Москвой, а другая часть — с Западом.

Часть граждан опасается того, что «беднейшая в Европе» страна может стать «горячей точкой», как Украина, если отношения между Россией и Европейским союзом резко обострятся.

«Мы не хотим быть частью чьих-то геополитических интересов. Мы не хотим дружить с кем-то против кого-то. Мы не хотим, чтобы нас использовали в этой геополитической игре. Мы хотим только одного: сохранять и укреплять нашу страну. Это возможно только на основе нейтралитета и сбалансированной внешней политики», — сказал Додон.

Молдавия заключила соглашение с ЕС в 2014 году. Ранее Додон предлагал отменить соглашение об ассоциации с ЕС, отмечается в материале. Однако, по его словам, в настоящее время об этом речи не идет.