Суд заблокировал указ Трампа по нелегалам

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Суд временно заблокировал указ президента США Дональда Трампа, который ограничивает предоставление политического убежища нелегальным мигрантам. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что такое решение принял окружной судья Сан-Франциско.

В данный момент неизвестно, какое время указ будет заблокирован.

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Ранее сообщалось, что американский союз защиты гражданских свобод подал иск к Трампу за отказ в предоставлении убежища нелегальным мигрантам, пересекающим американо-мексиканскую границу.

В Белом доме объясняли необходимость указа тем, что система предоставления убежищ «перегружена» большим количеством «необоснованных просьб» о предоставлении убежища.