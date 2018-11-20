Reuters: саудовский принц может потерять право на престол из-за дела Хашукджи

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Некоторые члены саудовской королевской семьи из-за дела об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи постараются не допустить, чтобы наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд стал королем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в королевском дворе.

По их словам, «десятки» других принцев и других членов королевской семьи хотят, чтобы на трон взошел Ахмед ибн Абдул Азиз ибн Сауд, младший брат короля Саудовской Аравии Салмана бен Абделя Азиза Аль Сауда. Однако они не станут действовать, пока король еще жив.

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Кроме того, источники сообщили, что западные страны поддержат Ахмеда после смерти саудовского короля.

Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии посетит саммит G20.