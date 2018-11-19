В Совфеде отреагировали на совет США отключить воду и свет в Донбассе
Заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что украинские власти не смогут добиться отключения электричества и водоснабжения в Донбассе, как посоветовали в Соединенных Штатах. Слова сенатора передает РИА «Новости».
Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что США советовали Киеву перекрыть самопровозглашенным республикам ДНР и ЛНР воду и электричество.
По мнению Клинцевича, данный проект не может быть реализован «технически».
«Киев в принципе не способен перекрыть российско-украинскую границу по всему периметру, что, разумеется, понимают и американские советники», — заметил сенатор.
Также он посчитал, что такими советами Соединенные Штаты «толкают» Украину к конфликту с Россией.