Страны ЕС поддержали проект соглашения по Brexit

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Совет министров по общим делам 27 остающихся в Евросоюзе стран поддержал проект соглашения об условиях выхода Великобритании из объединения (Brexit), передает Sky News.

Об этом заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.

«Министры сегодня поддержали весь пакет, в частности, проект соглашения об отделении», — сообщил Барнье.

Ранее источник в Евросоюзе сообщил о том, что совет постоянных представителей 27 стран, которые остаются в составе ЕС рассмотрел проект договора об условиях выхода Великобритании из состава ЕС.