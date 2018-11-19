Страны ЕС поддержали проект соглашения по Brexit
Совет министров по общим делам 27 остающихся в Евросоюзе стран поддержал проект соглашения об условиях выхода Великобритании из объединения (Brexit), передает Sky News.
Об этом заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.
«Министры сегодня поддержали весь пакет, в частности, проект соглашения об отделении», — сообщил Барнье.
Ранее источник в Евросоюзе сообщил о том, что совет постоянных представителей 27 стран, которые остаются в составе ЕС рассмотрел проект договора об условиях выхода Великобритании из состава ЕС.