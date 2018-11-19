Финляндия выразила озабоченность послу России из-за сбоев GPS

Финляндия выразила озабоченность послу России в Хельсинки Павлу Кузнецову из-за нарушения работы системы спутниковой навигации GPS, передает РИА «Новости».

В МИД Финляндии заявили, что ожидают от России ответственного поведения и дальнейшей информации по этому вопросу.

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«Финляндия выразила озабоченность в связи с нарушением сигнала GPS и угрозами безопасности, которые это вызывает, в том числе для гражданских воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к сбоям в работе GPS на учениях НАТО в Финляндии.