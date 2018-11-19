Президент Финляндии не помнит беседы с Трампом о пожарах

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Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не совсем помнит разговор с американским лидером Дональдом Трампом о лесных пожарах в Калифорнии. Об этом сообщает MediaITE.

По данным портала, Ниинистё не уверен, что давал какие-либо советы Трампу по борьбе с пожарами.

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Как отмечается, Трамп в ходе визита в Калифорнию заявил, что Финляндия тратит много времени на уборку лесов и поэтому у них нет пожаров.

При этом президент США утверждал, что об этом ему сказал Ниинистё.

Ранее сообщалось, что Трамп сравнил пожары в Калифорнии с монстром.