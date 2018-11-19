Финляндия выступила за сохранение России в Совете Европы

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В МИД Финляндии заявили, что власти страны выступают за то, чтобы сохранить членство России в Совете Европы. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, Финляндия намерена работать со всеми странами в СЕ в рамках своего председательствования.

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Как отмечается, в ведомстве также заявили, что разрешение кризиса в Совете Европы является первоочередной задачей Финляндии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал причину кризиса в Совете Европы.