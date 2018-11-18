Совет постпредов стран ЕС оценил проект договора о Brexit
Источник в Евросоюзе сообщил о том, что совет постоянных представителей 27 стран, которые остаются в составе ЕС рассмотрел проект договора об условиях выхода Великобритании из состава ЕС, передает РИА «Новости».
«Это был обмен мнениями. В целом, страны видят текст как сбалансированным, желания вновь открывать переговоры не», — сказал источник
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Он подчеркнул, что решение по документу не принималось и не планировалось.
Ранее лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал к проведению второго референдума по выходу из Евросоюза.