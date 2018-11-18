Трамп оценил свою работу на посту президента
Президент США Дональд Трамп заявил, что оценил бы свою работу на посту президента на «пять с плюсом», передает Fox News.
«Я думаю, я хорошо работаю… Я бы поставил себе… Слушайте, я терпеть не могу это, но я это сделаю. Я бы поставил себе «пятерку с плюсом». Достаточно? Могу я поставить еще больше?», — сказал Трамп.
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Среди своих заслуг он назвал процветающую экономику США, а также улучшения в отношениях с Северной Кореей.
Ранее сообщалось, что в Белом доме помощника Трампа по нацбезопасности прозвали «президентом».