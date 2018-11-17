Трамп засомневался в лояльности Пенса

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Президент США Дональд Трамп начал выражать сомнения в лояльности вице-президента страны Майка Пенса. Об этом сообщает газета The New York Times.

По информации издания, в частных беседах Трамп начал спрашивать своих помощников и советников о том, верен ли ему Пенс. Подчеркивается, что такие беседы происходили неоднократно.

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Как отмечается, большинство людей в Белом доме, с которыми говорил президент, назвали Майка Пенса «преданным бойцом».

Сообщается, что ранее, рассказывая о планах на выборы в 2020 году на пресс-конференции, Трамп спросил его: «Майк, будете моим соратником в этой гонке?». Вице-президент встал, поднял руку и кивнул в знак согласия.

После этого лидер США сказал: «Будете? Спасибо. Окей, хорошо. Это было неожиданно, но я чувствую себя очень хорошо».

Ранее LA Times проинформировала о возможной отставке главы Пентагона из-за сомнений президента в его лояльности.