Антонов оценил влияние антироссийских санкций
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что санкциями нельзя добиться изменения внешнеполитического курса России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, санкции способствовали росту недоверия между Россией и США.
Он также добавил, что Россия нашла способ «компенсировать убытки» от санкций.
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Антонов подчеркнул, что речь идет о работе на китайском и индийском направлениях.
Ранее СМИ рассказали об угрозе «антизападного союза» России и Китая.