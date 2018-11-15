МИД: законопроект о расширении контроля Киева над Черным морем не применим к Азовскому
Законопроект Киева о расширении контролируемой морской территории не может применяться к Азовскому морю, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА «Новости».
Захарова отметила, что вопросы разграничения прилежащих зон России и Украины в Черном море должны решаться по соглашению сторон, как это предусмотрено международным правом, включая многосторонние договоры.
«Что касается Азовского моря, то это совместные внутренние воды, часть территории России и Украины, как в силу действующих двусторонних соглашений, так и обычного международного права», — сказала Захарова.
Она отметила, что в МИД исходят из неприменимости к этим морским пространствам украинского законодательства о прилежащей зоне.
Верховная рада 15 ноября одобрила законопроект «О прилегающей зоне Украины» о расширении контроля Киева над Черным морем.
Законопроект расширяет контролируемую властями Украины территорию на море на 12 морских миль для противодействия контрабанде в Черном море.