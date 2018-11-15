МИД отреагировал на законопроект о расширении контроля Киева над Черным морем

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова в связи с законопроектом Киева по расширению зоны контроля на море напомнила, что Керченский пролив находится под полным суверенитетом России, сообщает РИА «Новости».

«Дополнительно хотели бы отметить два важных момента, которые относятся к статусу Керченского пролива и Азовского моря. Первый в настоящий момент находится под полным суверенитетом России как единственного прибрежного государства», — заявила Захарова на брифинге.

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Верховная рада 15 ноября обрила законопроект «О прилегающей зоне Украины» о расширении контроля Киева над Черным морем.

Законопроект расширяет контролируемую властями Украины территорию на море на 12 морских миль для противодействия контрабанде в Черном море