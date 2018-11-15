Путин ответил на критику прошедших выборов в ДНР и ЛНР

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Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что на фоне критики выборов в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР И ДНР) никто не выступил с осуждением убийств, которые произошли на этих территориях, передает РИА «Новости».

Об этом Путин сказал в ходе пресс-конференции по итогам визита в Сингапур.

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«Что касается осуждения кем бы то ни было вот этих выборов: мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чем все дело», — заявил Путин.

По его словам, убийства, которые происходят в Донбассе, политически мотивированные.

Ранее Путин рассказал о реакции России на выборы на Украине.