Путин ответил на критику прошедших выборов в ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что на фоне критики выборов в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР И ДНР) никто не выступил с осуждением убийств, которые произошли на этих территориях, передает РИА «Новости».
Об этом Путин сказал в ходе пресс-конференции по итогам визита в Сингапур.
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«Что касается осуждения кем бы то ни было вот этих выборов: мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чем все дело», — заявил Путин.
По его словам, убийства, которые происходят в Донбассе, политически мотивированные.
Ранее Путин рассказал о реакции России на выборы на Украине.