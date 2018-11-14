Стала известна дата второго тура выборов президента Грузии

Центральная избирательная комиссия Грузии назначила второй тур выборов президента страны на среду, 28 ноября, передает РИА «Новости».

В первом туре на должность президента Грузии претендовали 25 кандидатов. Независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили в ходе первого тура голосования набрала 38,64% голосов, в то время как для окончательной победы в первом туре президентских выборов необходимо получить 50% голосов. Во второй тур также вышел конкурент Зурабишвили от оппозиции Григор Вашадзе, получивший 37,74% голосов.

Ранее сообщалось, что на должность президента Грузии в первом туре претендовали 25 кандидатов.