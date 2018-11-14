Путин встретился с премьером Сингапура
Президент России Владимир Путин в среду, 14 ноября, провел в Сингапуре встречу с премьер-министром республики Ли Сянь Луном, передает ТАСС.
Как отмечается, перед началом встречи состоялся обмен документами, которые были подписаны в ходе визита Путина в Сингапур.
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По окончании церемонии Путин и Ли Сянь Лун перешли к двусторонним переговорам.
Сообщается, что изначально встреча была запланирована на вторник, 13 ноября, но была перенесена из-за плотного графика участников.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл итоги встречи Путина и Абэ по мирному договору.