Путин встретился с премьером Сингапура

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Президент России Владимир Путин в среду, 14 ноября, провел в Сингапуре встречу с премьер-министром республики Ли Сянь Луном, передает ТАСС.

Как отмечается, перед началом встречи состоялся обмен документами, которые были подписаны в ходе визита Путина в Сингапур.

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По окончании церемонии Путин и Ли Сянь Лун перешли к двусторонним переговорам.

Сообщается, что изначально встреча была запланирована на вторник, 13 ноября, но была перенесена из-за плотного графика участников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл итоги встречи Путина и Абэ по мирному договору.