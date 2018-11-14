Освещавший «Уотергейт» обладатель Пулитцера раскритиковал CNN за иск к Трампу

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Журналист, участвовавший в расследовании «Уотергейта», лауреат Пулитцеровской премии Боб Вудворд раскритиковал телеканал CNN за иск к администрации президента США Дональда Трампа и заявил, что слишком много медийных личностей «стали эмоционально неуравновешенными», передает Fox News.

Выступая на конференции по вопросам глобального финансового лидерства во Флориде Вудворд отметил, что СМИ слишком эмоционально реагируют на Трампа.

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Представители телеканала CNN подали судебный иск к Трампу и высокопоставленным чиновникам Белого дома из-за отзыва аккредитации у своего корреспондента Джима Акосты. Журналиста лишили аккредитации в Белом доме после перепалки с Трампом во время пресс-конференции.

Судебный иск, поданный CNN, не полностью описывает действия Акосты во время пресс-конференции и содержит несколько серьезных фактических упущений, отмечает Fox. Составители искового заявления также утверждают, что секретная служба США нарушила закон «Об административных процедурах», приняв окончательное решение о мерах в отношении Акосты без какого-либо уведомления или слушания, отмечается в материале.

Кроме этого, в документе говорится, что представители Белого дома нарушили две поправки конституции США: первую (свобода слова, свобода религии, свобода прессы, свобода собраний, право на подачу петиции) и пятую (гарантии надлежащего уголовного процесса, запрет повторного привлечения к ответственности за одно и то же правонарушение, право не свидетельствовать против себя, гарантии при реквизициях).

В сентябре вышла новая книга Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме», которую жестко раскритиковал американский президент, напоминает телеканал.