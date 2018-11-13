Суд Австрии принял решение по подозреваемому в шпионаже в пользу России

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Земельный суд Зальцбурга принял решение не помещать под стражу бывшего полковника Австрии, который подозревается по делу о шпионаже в пользу России, передает APA.

Сообщается, что своим решением суд отклонил соответствующий запрос на арест подозреваемого, направленный прокуратурой.

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Представитель суда сообщил, что в ходе рассмотрения ситуации было решено, что бывший полковник не представляет опасности и не планирует скрываться от правосудия.

Ранее высокопоставленный офицер австрийских вооруженных сил сообщил, что данные об отставном полковнике, который якобы вел разведдеятельность в пользу России, Австрия могла получить от британских спецслужб.