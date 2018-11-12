Демократы заподозрили Трампа в злоупотреблении полномочиями

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Представители демократической партии в палате представителей США планируют изучить действия американского лидера Дональда Трампа в отношении Amazon, CNN и The Washington Post. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, демократы намерены выяснить не злоупотребляет ли Трамп своими полномочиями.

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Как отмечается, некоторые члены демократической партии считают, что Трамп использует свою власть для того, чтобы «наказать» главу Amazon Джеффа Безоса.

При этом, по мнению демократов, Трамп также борется против критикующих его СМИ.

Ранее Трамп заявил о нарушении Amazon антимонопольного законодательства США.