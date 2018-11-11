Патрушев заявил об изменении в отношениях России и США
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ситуация в отношениях России и США изменилась после того, как они опустились на самый низкий уровень, передает РИА «Новости».
«Наши отношения спустились на самый низкий уровень. И практически диалог не велся. В настоящее время эта ситуация изменилась — диалог ведется, и это уже хорошо», — сказал Патрушев.
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Таким образом он прокомментировал напряженность в отношениях между странами.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл, что сказали президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп другу другу в Париже.